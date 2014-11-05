Dortmund rahat kazandı



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Galatasaray'ı 4-1 yenerek grup karşılaşmalarının sona ermesine 2 maç kala ikinci turu garantiledi.

65 bin 800 kişinin izlediği Signal Iduna Park'taki mücadelede ev sahibi takım Marco Reus (39.), Sokratis (56.), Ciro Immobile (74.) ve Semih Kaya'nın kendi kalesine (86.) attığı gollerle sonuca giderken Hakan Balta'nın Galatasaray adına skoru 2-1'e getiren golü (70.) takımına puan getirmeye yetmedi.

Borussia Dortmund bu sonuçla D grubundaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu. Grubun diğer mücadelesinde Londra'da Anderlecht ile 3-3 berabere kalan Arsenal 7 puanla ikinci sırada yer aldı. 2 puanlı Anderlecht üçüncü, 1 puanlı Galatasaray dördüncü sırada.

Leverkusen'den deplasman galibiyeti

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başka Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ise Rus temsilcisi Zenit'i sahasında 2-1 yenerek liderliğini korudu ve ikinci tur yolunda önemli bir adım attı.

C grubunda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takım Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son'un golleriyle sonuca giderken (69./73.) ev sahibi takımın bitime 1 dakika kala Jose Salomon Rondon ile bulduğu gol (89.) puan almaya yetmedi.

Grubun diğer maçında Benfica Monaco'yu 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. 9 puanlı Leverkusen'in ardından 5 puanda kalan Monaco ikinci. Üçüncü Zenit ve dördüncü Benfica'nın 4'er puanı var.

Toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam dört grupta 8 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu

Malmö 0 - Atletico Madrid 2

Juventus 3 – Olympiakos 2

B grubu

Basel 4 – Ludogorets 0

Real Madrid 1 - Liverpool 0

C grubu

Zenit 1 - Bayer Leverkusen 2

Benfica 1 – Monaco 0

D grubu

Borussia Dortmund 4 – Galatasaray 1

Arsenal 3 – Anderlecht 3

Bayern Münih'e 1 puan yetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü grup maçları bu akşam yapılacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. İtalya'daki maçta Roma'yı 7-1'lik gibi bir skorla mağlup eden Bayern Münih rakibini bu kez bu akşam kendi sahasında ağırlayacak. 9 puanla C grubunda lider durumda bulunan Bayern Münih'in ikinci turu garantilemesi için rakibi karşısında beraberlik alması yetecek. G grubunda mücadele eden Schalke ise Sporting Lizbon deplasmanında puan arayacak.

Bu akşam oynanacak ve tamamı TSİ 21:45'te başlayacak olan maçların programı şöyle;

E grubu:

Bayern Münih – Roma

Manchester United – CSKA Moskova

F grubu:

Ajax – Barcelona

Paris St.Germain – APOEL

G grubu:

Maribor – Chelsea

Sporting Lizbon – Schalke

H grubu:

Athletic Bilbao – Porto

Shakhtar Donetsk – BATE Borisov