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Spor

Galatasaraylı futbolculardan ortak paylaşım

Camianın önde gelen isimleri, sosyal medya hesapları üzerinden "Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok" paylaşımında bulundu

06 Kasım 2018 20:51

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in PFDK'ya sevk edilen isimlerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya sarı kırmızılı camiadan destek geldi.

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"Kenetlen, başka Galatasaray yok" etiketi altında yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan sarı kırmızılı futbolcular, teknik heyet ve yönetim, kısa sürede kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı camianın önde gelen isimleri, sosyal medya hesapları üzerinden "Çok teşekkürler! Kenetlen, başka Galatasaray yok" paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, antrenör Ümit Davala, futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş ile futbolculardan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Eren Derdiyok, Garry Rodrigues, Badou N'diaye, Ryan Donk, Fernando, Mariano, Martin Linnes, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Ömer Bayram, İsmail Çipe ve Sinan Gümüş, paylaşımda bulunarak sarı kırmızılı camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.

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