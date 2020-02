Fatih Terim: Her kim ki rahatsız oluyorsa karşısında 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin olarak, " Her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısındaki yüreği, duası, emeğ, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı" dedi.

Terim "#KenetlenBaşkaGALATASARAYyok" hashtag'ini kullandığı Tweet'inde şu ifadelere yer verdi:

- Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısındaki yüreği, duası, emeğ, sözü, alın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı.