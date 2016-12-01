Galatasaraylı eski futbolcular hakkında 'FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istemi

'FETÖ' soruşturması kapsamında, Galatasaraylı eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılık, Hakan Şükür hakkındaki dosyayı ise ayırarak yetkisizlik kararıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, şüpheli Arif Erdem’in firari, İsmail Demiriz’in tutuklu olduğu, Uğur Tütüneker hakkında ise adli kontrol tedbiri bulunduğu hatırlatıldı.

Arif Erdem’in, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği ve örgütün futbol ayağının önemli adamlarından biri olduğuna yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında dinlenen bazı tanıkların ifadeleri dikkat çekti.

"Futbol, Gülen tarafından özellikle seçildi"

İddianamede, özellikle spor anlamında futbolun en popüler spor dalı olması, asıl amacının dışında farklı baskı aracı olarak kullanmaya elverişli olması nedeniyle bu alanın Fethullah Gülen tarafından özellikle seçildiği öne sürüldü.

"Asıl amaç kulüpleri ele geçirmek"

İddianamede, “Bu nedenle kendilerine engel teşkil ettiğini düşünen kişi ve kuruluşlara karşı her türlü hukuk dışı yolu emniyet ve yargı kurumlarında bulunan örgüt elemanlarında kumpas kurularak ortadan kaldırmaya çalışmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Hakan Şükür'ün dosyası ayrıldı

Hakan Şükür hakkında ise, önceden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma yapıldığı ve bu nedenle Şükür hakkındaki dosyanın ayrılarak yetkisizlik kararıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.

Emre Belözoğlu iddiası

İddianamede, soruşturma aşamasında ifadesi alınan ve futbol dünyasının eski imamlarından olduğu öne sürülen Said Alpsoy’un Emre Belözoğlu ile ilgili beyanlarına da yer verildi.

Belözoğlu’nun 2000’li yıllarda kendisini arayarak, “FETÖ’den gizli 1’inci ligtakımlarındakileri toplayıp İslami bilgi verelim. Allah’a karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Ama FETÖ ile bu tarz işler yapılamaz. Onlar bu işi paraya dökmüş” dediğini belirten tanık Alpsoy, bu talebi gerçekleştiremediklerini, birkaç hafta sonra ise Belözoğlu’nun kendisiyle irtibatı kestiğini söyledi.