İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker'in mal varlıklarına el konuldu

Darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolculardan Uğur Tütüneker ve İsmail Demirimiz savcılık sorgusunun ardından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Tütüneker, Demiriz ve Arif Erdem'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu ve teknik direktör Uğur Tütüneker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski futbolcu İsmail Demiriz ise, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında "Örgüt üyeliği" suçundan gözaltına alınan eski futbolcular Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Mehmet Şenay Baygın’a ifade veren Uğur Tütüneker 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, İsmail Demiriz, "FETÖ PDY üyeliği" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcı, mal varlıklarına tedbir konmasını istedi

Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 128. maddesi kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Talebi değerlendiren hakimlik, İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker’in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında eski milletvekili ve eski futbolcu Hakan Şükür hakkında da 16 Ağustos’ta yakalama kararı çıkarılmış Şükür’ün mal varlıklarına da el konulmasına karar verilmişti.