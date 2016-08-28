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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Arif Erdem'in Yunanistan'a gittiği belirlendi"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Arif Erdem'in mal varlıklarına el konmuştu

28 Ağustos 2016 16:53

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılarak mal varlığına el konulan Galatasaraylı eski futbolcu Arif Erdem’in ailesiyle geçen 23 Temmuz günü İpsala Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak, eşi Gülsüm Erdem’in ailesinin kaldığı Yunanistan’ın İskeçe kentine bağlı Şahinköyü’ne gittiği öne sürüldü.

Yakalama kararı ardından 44 yaşındaki Arif Erdem’in kendisine ait 34 AGE 30 plakalı aracıyla eşi 32 yaşındaki Gkioulsoum (Gülsüm) ile 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte geçen 23 Temmuz günü saat 20.29’da İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yaptığı belirlendi.

Yunanistan’a geçtikten sonra eşi Gülsüm Erdem’in ailesinin kaldığı ve Türkler’in yoğun olduğu İskeçe kentine bağlı Şahinköy’e gittiği belirlenen Arif Erdem’in hakkında yakalama kararı verilmesi ardından bir süre otelde kaldığı daha sonra ise ailesiyle başka bir yere gittiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, Erdem’in ABD’nin Selanik Başkonsolosluğu aracılığı ile bu ülkeye gitmek için vizesi almak için girişimlerde bulunduğunu tespit etti.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı olan Arif Erdem’in mahkeme kararıyla mal varlıklarına da el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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