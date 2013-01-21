Galatasaray'ın yeni yıldızı Sneijder İstanbul'da

Galatasara'ın Inter'den transfer ettiği Hollandalı futbolcu Wesley Snejider, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Sneijder'i havalimanında yüzlerce sarı kırmızılı taraftar tezahüratlarla karşıladı. Apronda çalışan görevliler de Hollandalı futbolcu uçaktan indiği andan itibaren fotoğraf çektirmeye çalışırken, bir görevlinin Sneijder'e sarılarak öpmesi dikkat çekti. Snejider ve beraberindekiler daha sonra özel bir araca bindi. Galatasaray formasını giyen Hollandalı yıldız, aracın sunroofundan çıkarak sarı kırmızılı taraftarlara el salladı. Sneijder'i taşıyan uçak daha sonra havalimanından ayrıldı.

Sneijder'la birlikte geldiler

Sneijder'i Türkiye 'ye getiren özel uçakta şu isimler yer alıyordu: Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan, Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın danışmanlarından Sinan Kalpakçıoğlu, Menajer Ali Güven, Wesley Sneijder, eşi Yolantha Cabau, Jeefrey Snejider, Barry Sneijder, Soren Lerby (Sneijder'in menateri), Ridoine Diba ve Arlette Paul.

3,5 yıllığına anlaştılar

Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Inter takımında forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile 3,5 yıllığına 7.5 milyon Euro ’ya anlaştı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, “FC Internazionale profesyonel oyuncularından Wesley Sneijder'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisiyle mutabakata varılmıştır. Gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından anlaşma imzalandığında şartları hakkında kamuoyuna açıklama yapılacaktır” denildi.

'Birlikte geliyoruz'

Transfer için Milano'da bulunan Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, "Transferin ilk gününden itibaren kendisi ile de anlaşmıştık. Fakat dünyanın her kulübünde bu tip yıldız futbolcuların transferinde böyle işler olabiliyor. Sneijder'in, Inter'de aşılması gereken bir takım sorunları vardı, onları da giderdi. Yarın (bugün) birlikte geliyoruz ve İstanbul'da olacağız" dedi.

Arıboğan günün yarısından itibaren Hollandalı futbolcu ile birlikte olduğunu ve kendisinin eşyalarını toplamak üzere ayrıldığını belirterek, "Artık Galatasaray'lı bir Sneijder'den bahsedebiliriz. Transferin bitmesinden ötürü kendisi bana çok mutlu olduğunu da söyledi. Bunu da tüm Galatasaraylılarla paylaşıyorum" diye konuştu.

Fatih Terim'le bir araya geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Tesislerde kulüp çalışanları tarafından karşılanan Hollandalı yıldız, teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Lutfi Arıboğan ile bir süre sohbet etti. GSTV'ye açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, transfer için söylenecek fazla bir şey olmadığını belirterek, "Çok önemli bir oyuncu. İnşallah burada takımımızla en kısa zamanda kaynaşıp, başarılara diğer oyuncular gibi ortak olacaktır. Kendisinin burada olmasından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki o da buradaki sevgiden, ilgiden dolayı adaptasyon sorunu yaşamayacaktır. Yarından itibaren antrenmanlarda kendisini hazırlamaya çalışacağız. Üzerinde fazla konuşulması gerekmeyen bir oyuncu. Şu kısa sürede de çok cana yakın olduğunu söyleyebilirim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hollandalı futbolcu Sneijder ise Fatih Terim ile kısa bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "Türkçe bilmediğim için İngilizce konuştuk. Biraz da İtalyanca konuşmamız oldu. Havalimanında da inanılmaz bir karşılama oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Futbol oynamaya açım" dedi.

14 numarayı giyecek

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in transferini resmen duyurmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar en çok kaç numaralı formayı giyeceğini merak ediyor.

Galatasaray TV'den de yapılan açıklamaya göre, İnter'den transfer edilen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda 14 numaralı formayı giyecek.

Neden 14 numara?

Galatasaray'ın transfer bombası Sneijder'in giyeceği 14 numara, efsane Hollandalı futbolcu Johan Cruijff ile özdeşleşmişti. Kariyerinde büyük bir bölümünü geçirdiği Ajax, Barcelona ve Hollanda milli takımında 14 numaralı formayı terletmişti.

Sneijder İtalyanlara veda etti

15.30'da İstanbul'da olmak üzere Milano'dan uçağa binmek üzere olan Sneijder, Interli taraftarlara veda ederken , Galatasaraylı taraftarlara da heyecanlı oldığu mesajını Twitter'dan gönderdi. İşte o Tweet:

(Elveda Milano, herkese teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız, tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İstanbul yolundayım, çok heyecanlıyım)