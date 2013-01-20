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Spor

Wesley Sneijder Galatasaray'da

Yıldız Wesley Sneijder'in, Galatasaray'a olan transferi konusunda onay verdiği ve takım arkadaşlarına veda edeceği belirtildi

20 Ocak 2013 20:38

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in transferini borsaya bildirdi.

Galatasaray, Wesley Sneijder transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı kulüp, Hollandalı yıldızın transferini borsaya bildirdi.

Başkan Ünal Aysal, 3,5 yıllığına anlaşılan Sneijder'in bu akşam İstanbul'a geleceğini söyledi.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından borsaya yapılan açıklamada, "FC Internazionale profesyonel oyuncularından Wesley Sneijder'in transferi için Kulübü ve oyuncunun kendisiyle mutabakata varılmıştır. Gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından anlaşma imzalandığında şartları hakkında kamuoyuna açıklama yapılacaktır" denildi.


'Birlikte geliyoruz'


Transfer için Milano'da bulunan Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, "Transferin ilk gününden itibaren kendisi ile de anlaşmıştık. Fakat dünyanın her kulübünde bu tip yıldız futbolcuların transferinde böyle işler olabiliyor. Sneijder'in, Inter'de aşılması gereken bir takım sorunları vardı, onları da giderdi. Yarın (bugün) birlikte geliyoruz ve İstanbul'da olacağız" dedi.

Arıboğan günün yarısından itibaren Hollandalı futbolcu ile birlikte olduğunu ve kendisinin eşyalarını toplamak üzere ayrıldığını belirterek, "Artık Galatasaray'lı bir Sneijder'den bahsedebiliriz. Transferin bitmesinden ötürü kendisi bana çok mutlu olduğunu da söyledi. Bunu da tüm Galatasaraylılarla paylaşıyorum" diye konuştu.

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