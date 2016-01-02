Galatasaray'ın kalecisi Muslera evlendi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera evlendi. Muslera, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen nikah töreninde kız arkadaşı Patricia Callero'yla hayatını birleştirdi. Nikah törenine çiftin yakınlarının katıldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol A Takımının başarılı file bekçisi Nando Muslera, kız arkadaşı Patricia Callero'yla hayatını birleştirdi. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen resmi nikaha çiftin yakınları katılırken oyuncumuzu giyim sponsorumuz Hugo Boss giydirdi. Nando ve Patrica, 3 Ocak Pazar günü bu kez kilise töreni düzenleyecek.

Çifte Galatasaray Spor Kulübü olarak ömür boyu mutluluklar dileriz."