Galatasaray'ın eski yıldızından 59 sayı

Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonu olan ve Eurocup'ın MVP'si seçilen ABD'li oyuncu Errick McCollum, etkileyici performansını Çin'de sürdürüyor.

Errick McCollum, 59 sayı atmasına rağmen takımı North Control Beijing'in Zhejiang Chouzhou Bank'a iki uzatma sonunda 138-136 yenilmesini önleyemedi.

basketfaul'un haberine göre; McCollum 11/14 serbest atış, 6/17 üç sayı ve 15/23 iki sayı isabetiyle 59 sayıya ulaşırken 7 ribaund, 8 asistle triple double'a yaklaştı. McCollum'un takım arkadaşı; eski Anadolu Efes ve Karşıyakalı Esteban Batista ise 4 sayı, 13 ribaundla oynadı.

Zhejiang Chouzhou Bank'ta Willie Warren 6/11 üçlükle 51 sayı kaydetti.

Çin liginde sayı liderliğinde Jimmer Fredette 40.1 sayı ile lider, Errick McCollum ise 37.0 ile dördüncü sırada yer alıyor.