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Spor

Teodosic'in kariyer gecesi

THY Euroleague'nin 9. haftasında Baskonia'ya 34 sayı atan Milos Teodosic, kariyerinin en yüksek rakamına ulaştı

26 Kasım 2016 12:09

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Milos Teodosic, THY Avrupa Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Baskonia'yı 112-84 yendikleri maçta 34 sayı kaydederek kariyer rekoru kırdı.

Teodosic, İspanyol ekibi Baskonia karşısında attığı 34 sayının yanında 10 da asist üreterek "double-double" yaptı.

Teodosic, daha önce profesyonel kariyerinde en skorer karşılaşmasını 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynamıştı.

Sırp basketbolcu, organizasyondaki yarı final mücadelesinde Slovenya'yı 96-92'lik skorla geçtikleri maçta 32 sayı atmıştı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'da 2011'den bu yana görev yapan Teodosic, Yunanistan'ın Olympiakos takımında gösterdiği performansla da adından söz ettirmişti.

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Milos TeodosicCSKA MoskovaBaskoniarekor

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