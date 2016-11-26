Teodosic'in kariyer gecesi

CSKA Moskova'nın Sırp basketbolcusu Milos Teodosic, THY Avrupa Ligi dokuzuncu hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Baskonia'yı 112-84 yendikleri maçta 34 sayı kaydederek kariyer rekoru kırdı.
Teodosic, İspanyol ekibi Baskonia karşısında attığı 34 sayının yanında 10 da asist üreterek "double-double" yaptı.
Teodosic, daha önce profesyonel kariyerinde en skorer karşılaşmasını 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynamıştı.
Sırp basketbolcu, organizasyondaki yarı final mücadelesinde Slovenya'yı 96-92'lik skorla geçtikleri maçta 32 sayı atmıştı.
Rus temsilcisi CSKA Moskova'da 2011'den bu yana görev yapan Teodosic, Yunanistan'ın Olympiakos takımında gösterdiği performansla da adından söz ettirmişti.