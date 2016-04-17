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Galatasaray'dan son 40 yılın en kötü serisi...

2015-2016 sezonunda son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da 2016 yılındaki istatistikler taraftarların yüzünü güldürmüyor

17 Nisan 2016 09:56

Antalyaspor'a deplasmanında 4-2 yenilen Galatasaray, 2016 yılında henüz deplasman galibiyeti alamadı. Galatasaray, 1976-77 sezonundan beri ilk kez lig de üst üste 7 maç kazanamadı.

2015-2016 sezonunda son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da 2016 yılındaki istatistikler taraftarların yüzünü güldürmüyor.

Ligde tam 11 maçtır deplasman galibiyeti alamayan sarı kırmızılılar, son zaferini 3 Ekim 2015'te Başakşehir deplasmanında aldı. Galatsaray'ın İstanbul dışındaki son 3 puanı ise 19 Eylül'de Trabzonspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Eurosport'taki habere göre, ligde 7 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray son olarak 21 Şubat'ta Trabzonspor'u 2-1 yendi. Bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 1976-77 sezonundan beri ilk kez lig de üst üste 7 maç kazanamadı. Galatasaray 1976-77 sezonunu beşinci sırada bitirmişti.

 

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