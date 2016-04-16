Galatasaray Antalyaspor'a 4 - 2 mağlup oldu; deplasmanda galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, 4-2 mağlup oldu ve Ekim 2015'ten bu yana ligde oynadığı 11. deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı.

Ev sahibi ekip Antalyaspor, 15. dakikada Samuel Eto'o'nun golyüle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Lukas Podolski'nin vuruşunda Diego Angelo'ya çarpan top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı beraberlikle biten maçın 53. dakikasında Samuel Eto'o skoru 2-1'e getiren golü atarken Galatasaraylı oyuncuların "elle kontrol etti" itirazı sonuçsuz kaldı.

Oyuna sonradan giren Umut Bulut, 64. dakikada attığı golle haftalardır süren gol orucunu bozarken durumu da 2-2'ye getirdi. Ancak maçın 69. dakikasında Ryan Donk'un direkt kırmızı kartla oyun dışında kalması, Galatasaray'ı zora soktu.

Bir kişi azalan Galatasaray karşısında oyunun kontrolünü eline alan Antalyaspor, 72'de Emrah Başsan, 90+1'de Rıdvan Şimşek'in golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 36 yaptı. Ligde 7. sıradaki Galatasaray ise 41 puanda kaldı. Galatasaray gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlarken Antalyaspor deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Deplasman kabusu sürüyor

Deplasmanda ligin 7. haftasında oynanan Başakşehir maçından beri galip gelemeyen Galatasaray, şanssızlığını yine kıramadı. Sarı kırmızılılar 3 Ekim tarihinden bu yana deplasmanda yaptığı 11 maçta 7 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı.