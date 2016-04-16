Galatasaray taraftarının sabrı taştı; takımı protesto edecekler

Antalyaspor-Galatasaray maçının 4-2 bitmesinin ardından sosyal medyada örgütlenen sarı kırmızılı taraftarlar, takımı protesto etme kararı aldı. Yayınlanan ortak bildiride, "Bugün 21.00'de Atatürk Havalimanı'nda sahadaki ruhsuz yürekleri karşılayacağız. Herkes havalimanına!" ifadesi kullanıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray taraftarları ayrıca yarın Galatasaray Lisesi önünde bir protesto gösterisi yapacak.

Taraftarlar, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından futbolculara ve yönetime büyük tepki gösterdi.