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Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye alkış yok

Derbi öncesi Fenerbahçelilerin alkış beklentisine Galatasaray'dan yanıt geldi. Başkan Aysal ve futbolcuların gündeminde alkış yok

05 Nisan 2014 17:55

Fenerbahçe, Bursaspor maçı sonrasında Türk Telekom Arena'ya 13 puan farkla gideceğinin belli olmasından sonra ezeli rakibi Galatasaray 'a mesajı verdi: "Artık bu saatten sonra şampiyonuz, bizi alkışlayın. Fair Play'lik bir harekete imza atın." Sarı-lacivertli takımın alkış jesti beklentisine ise Galatasaray cephesinden olumlu sinyaller gelmedi.

Galatasaraylılar öncelikle Fenerbahçe'ye şu iki soruyu soruyor:

1- Karanlıkta kupa aldığımız geceleri ne çabuk unuttunuz. (2011-2012 şampiyonluğu)

2- Biz geçen sene şampiyon geldik siz bizi alkışladınız mı? Ki siz şu an şampiyon bile değilsiniz.

 

Aysal'ın gündeminde yok

 

 

Taraftarların bu bakış açısı genel görüşü de aslında yansıtıyor. Fenerbahçe'nin ligde bugüne kadar bu tarz olaylara imza atmadığı savunulurken Başkan Ünal Aysal da "Alkış gündemimizde yok" şeklinde görüş belirtirken genellikle görüş "Alkış beklenmez, alkış isteği bırakılır" düşüncesinde.

 

Ergün: Anlayışla karşılarım

 

 

Alkış polemiği konusunda Galatasaray Kulübü Basın Sözcüsü Şükrü Ergün, Akşam Gazetesi'ne bir değerlendirmede bulundu. Ergün, Fenerbahçe'ye adeta Osmanlı tokadı vururcasına bir yanıt verdi: Galatasaray'ın takdirine mazhar olmayı istemelerini anlayışla karşılıyorum.

 

Futbolcular da istemiyor 

 

 

Taraftar, yönetim cephesinde alkış konusunda "kısasa kısas" düşüncesinde olan Galatasaray da futbolcular da böyle bir duruma kesinlikle sıcak bakmıyor. Futbolcular Kadıköy'de 2 yıldır yaşadıklarını anımsatırken "Ne ekersen onu biçersin" sözünü anımsatıyor.

 

Alkış olmaz, tebrik edilir

 

 

Ancak Galatasaray cephesinde "Ezeli rakibimiz matematiksel olarak da şampiyon olursa tebrik ederiz" görüşü hakim. Özellikle Fenerbahçe cephesinin alkış beklentisinin tahrik unsuru da taşıyabileceğini iddia edenler de var. Özetle Galatasaray, Fenerbahçe'yi alkışlamayı gündeminde bulundurmuyor.

 

Mehmet Demirkol: Galatasaray'a zulüm etmeyin

 

"Alkışlamaya ne gerek var. Geçen senede aynı şeyler oldu, konuştuk. Ki durum aynı değil. Bu tip işler tek taraflı işlerdir. Sen alkışlamak istersin alkışlarsın. Birisine sen alkışla denir mi? Tiyatroda bile denmez. Eskiden kötü oyunda domates bile atılırdı tiyatrolarda. Alkışlanacak şey var alkışlanmayacak şey var. Bu tek taraflı müessesedir. Nedir bu anlamıyorum. Geçen sene Fenerbahçe’ye yapılan zulümdür. Bu sene de Galatasaray’a yapılan zülüm olur. Ki bitmiş bir şey de yok. Her kültüre uyan şeyler var. Biz de yok öyle şey. İngiltere'yi örnek vermesinler. O İngiliz dobranlığı içinde yapılan bir şey. Zaten rakibi övmekten ziyade kendini övme var."

 

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