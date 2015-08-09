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Spor

Galatasaray’dan çifte rekor

Bursaspor'u 1-0'la geçen sarı kırmızılılar Süper Kupa'nın sahibi oldu

09 Ağustos 2015 10:20

Bursaspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı 4. kez müzesine götüren Galatasaray, lig tarihinde 2. kez bir sezonu 3 kupayla tamamladı. Sarı-kırmızılar, kupanın maç oynanarak yapılan ilk üçlemesini gerçekleştiren ilk Türk takımı olurken, Süper Kupa'yı 4 kez müzesine götüren ilk ekip olmayı başardı.

Trabzonspor, 1976-77 sezonunda hem lig hem kupa hem de o zamanki adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak oynanan kupayı müzesine götürürken bir sezonda üçleme gerçekleştiren ilk Türk takımı oldu. Ntvspor'daki habere göre, 1992-93 sezonunda duble yapan Galatasaray, aynı sezon lig ikincisi Beşiktaş'la oynadıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını da 2-0 kazandı ve tarihinin ilk üçlemesini gerçekleştirdi.

1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında duble yapan Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonunun o dönemlerde iptal edilmesiyle de o sezonlarda üçleme yapma şansını yitirmişti.

Ankara Osmanlı Stadı'nda Bursaspor'u da yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Galatasaray, 3 kupalı Fenerbahçe'yi geçerek Süper Kupa'yı 4. kez müzesine götüren ilk takım oldu.

1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında duble yapan Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası organizasyonunun o dönemlerde iptal edilmesiyle de o sezonlarda üçleme yapma şansını yitirmişti.

 

 

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