Kupaların efendisi Galatasaray

Süper Kupa, Galatasaray'ın oldu. Sarı kırmızılı ekip Ankara'da Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor'u Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'yı da kazanarak 3'te 3 yaptı.

Galatasaray, 21. dakikiada, Yasin Öztekin'in golü ile 1-0 öne geçti. Bilal Kısa'dan aldığı pas ile ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, rakibi Emre Taşdemir'i geçtikten sonra sol ayağıyla yerden çok sert bir şut çekti ve fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray ile Bursaspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Ankara Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.