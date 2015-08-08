Süper Kupa öncesinde Galatasaray otobüsüne taşlı saldırı

Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesinde Bursaspor taraftarları Galatasaray takım otobüsüne taş ve çekiç attı. Takım otobüsünün camları patlarken, olayda yaralanan olmadı.

Galatasaray takım otobüsü Ankara'da Osmanlı Stadı'na giriş yaptığı anda stat çevresindeki Bursasporlu taraftarlar, sarı kırmızılı futbolcuları taşıyan araca çekiç ve taş gibi yabancı maddeler yağdırdı. Galatasaray takım otobüsünün camları iki farklı yerden patladı.





Galatasaraylı futbolcular stres dolu anlar yaşarken, sarı kırmızılı takımı taşıyan aracın dış camlarının iki farklı bölgeden patladığı ve iç camlarının olası bir kötü olayı engellediği belirtildi.