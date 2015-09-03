Galatasaray'daki transfer skandalında ilk istifa!

Galatasaray'da Kevin Grosskreutz skandalında ilk fatura kesildi. Kevin Grosskreutz’in Galatasaray’a transferinde evrak ve imza eksikliğinin sorumlusu olarak görülen idari menajer yardımcısı Uğur Yıldız istifa etti.

Yaşanan skandalın ardından Yıldız'ın Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından görevinden alınacağı ifade edilmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Uğur Yıldız bugün istifasını vererek kulüpten ayrıldı.

Galatasaray’ın Borussia Dortmund’ndan alınan Kevin Grosskreutz transferine FIFA’ya gönderilen imza ve evrak eksikliği nedeni ile vize çıkmamıştı.

Melo ve Telles’in Inter’e gitmesi üzerine Galatasaray’ın Alman kulübünden transfer ettiği Grosskreutz için FIFA’ya yollanan belgelerin 48 saniyelik gecikme ile sisteme girildiği iddia edilmişti.