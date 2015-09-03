Galatasaray'a transferi bloke edilen Grosskreutz: Yine de İstanbul'a gideceğim

FIFA tarafından, evraklardaki eksiklikler nedeniyle transferi onaylanmayan Kevin Grosskreutz, "FIFA futbol oynama yetkimi onaylamadı, fakat yine de önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğim ve alışmaya başlayacağım" dedi.

Galatasaray, transfer döneminin son gününde bonservisini Borussia Dortmund'dan aldığı Kevin Grosskreutz konusunda büyük şok yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün, eksik evrak yolladığı gerekçesiyle yeni transferi FIFA tarafından onaylanmadı.

Galatasaray, bu durum karşısında Alman oyuncunun 1 Ocak 2016'dan itibaren forma giyebileceğini açıkladı.

Kulübün açıklamasının ardından Kevin Grosskreutz'dan da bir açıklama geldi. Instagram hesabında bir paylaşım yapan Alman futbolcu, "FIFA futbol oynama yetkimi onaylamadı, fakat yine de önümüzdeki hafta İstanbul'a gideceğim ve alışmaya başlayacağım. Maalesef Ocak ayına de kendimi yalnızca antrenmanlarda kanıtlamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.