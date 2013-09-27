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Spor

Galatasaray'da yeni hoca tercihi için Ünal Aysal bizzat ilgileniyor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal, yönetimde kendisinin İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi önerdiği şeklinde basına yansıyan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi

27 Eylül 2013 09:17

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köksal yeni teknik direktör için önlerinde çok fazla zaman olmadığını, Başkan Ünal Aysal'ın konuyla bizzat ilgilendiğini söyledi.

 

Köksal, Fatih Terim'in yerine gelecek teknik adamı bir an önce belirlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Başkanımız Ünal Aysal, teknik direktör konusunda süreçle bizzat ilgileniyor. Önümüzde çok fazla zamanımız yok" dedi.

Yönetimde, kendisinin İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi önerdiği şeklinde basına yansıyan haberlerin doğru olmadığını dile getiren Köksal, "Benim yeni teknik direktör konusunda hiçbir temasım, görüşmem ve önerim olmadı. Zaten konuyu başkanımız ilk elden takip ediyor. Yönetim kurulu toplantısında sarf ettiğim ileri sürülerek, ağzımdan verilen ifadeler gerçek değil" şeklinde konuştu.

Öte yandan Terim'le yolları ayırdıktan sonra birçok teknik adamla temasa geçen Galatasaray yönetimi, iki isim üzerinde duruyor.

Bunlardan biri Roberto Mancini... Inter ve Manchester City'nin eski teknik patronu ile ilk temastan olumlu yanıt alındı.

Diğer aday ise son olarak Chelsea'yi çalıştıran Roberto Di Matteo... Bu iki çalıştırıcı için harekete geçen isim başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun oldu. Tulun bu sabah görüşmelerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

 

Denizli: Ulaşan bir teklif yok

 

 

Bu arada Galatasaray Sportif Direktörlüğü için ismi geçen Mustafa Denizli, henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi. Denizli, "Galatasaray'dan bana ulaşan bir teklif yok. Bu konuda şu an konuşmam, yorum yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

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