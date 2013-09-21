G.Saray Terim'in alternatifini arıyor; gündemde Di Matteo ve Mancini var

Galatasaray Yönetimi’nin, Fatih Terim’in ayrılması durumunda İtalyan hoca Roberto Di Matteo’yu gündemine aldığı, Di Matteo’ya sıcak bakılmasında Didier Drogba ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmalarının önemli faktör olduğu iddia edildi.

Galatasaray’da Başkan Ünal Aysal dün yine “Fatih Terim’le yola devam” dedi ama perde arkasında yaşanan gelişmeler bunun tersini işaret ediyor.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dizdar, Galatasaray’daki hoca arayışının detaylarını ve yaşanan yoğun trafiğin ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, Terim’in Milli Takım’a imza atmasının ardından, sarı-kırmızılılara ilk önerilen isim Roberto Mancini oldu.

Inter’den sonra Manchester City’yi çalıştıran Mancini’nin menajerler tarafından Galatasaray’a önerildiği ve İtalyan teknik adamın sarı-kırmızılı takımda çalışmak için bir hayli hevesli olduğu bildirildi. Ancak Mancini’nin menajerlerine “Şu anda hoca arayışımız yok. Olursa tabii ki görüşebiliriz” mesajı verildiği belirtildi.

Bu görüşmelerin tamamından Başkan Ünal Aysal’a raporlar geldiği bildirildi.

Olası bir ayrılıkta

Fatih Terim’in gitme ihtimalinin daha erken olduğu dönemde ise sürpriz şekilde Roberto Di Matteo isminin sarı-kırmızılıların gündemine geldiği ortaya çıktı.

Futbol Federasyonu eski Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim’le görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Başkan Aysal ve kurmaylarının durum değerlendirmesi yaptığı, olası bir ayrılığa hazırlıksız yakalanmamak için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Bu noktada gündeme gelen ismin Di Matteo olduğu, genç İtalyan teknik adama sıcak bakılmasında ise Drogba faktörünün etkili olduğu belirtildi.

Drogba’nın daha önce hocalığını yapan Di Matteo Chelsea’ye 2011’de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırırken, Drogba en dikkat çeken ismi olarak hafızalara kazınmıştı.