Terim'in halefi Roberto Di Matteo olacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in halefi belli oluyor.

Başkan Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun, teknik direktör görüşmeleri için İtalya'da çalışmalarını sürdürürken, başkan Ünal Aysal da yarın öğleden sonra teknik adam arayışına nokta koymak için İtalya'ya gidecek. Bülent Tulun'un İtalya'da yaptığı çalışmada, Roberto Mancini ve Roberto Di Matteo ile ön görüşmede bulunduğu ve öncelikle iki teknik adamın maliyetleri konusunda tespitte bulunduğu bildirildi. Tulun'un çalışmalarının ardından Di Matteo isminin ağırlık kazandığı ifade edildi. Bülent Tulun, transferin detaylarını tek tek çözümlerken, başkan Ünal Aysal'ın İtalya'ya gidecek olması transferin olumlu geliştiğini yönünde yorumlandı.

Drogba da devrede

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Roberto Di Matteo ile Chelsea'de beraber çalışan Didier Drogba'nın da başkan Ünal Aysal'ın ricası üzerine devreye girdiği ve İtalyan çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Drogba'nın, Di Matteo ile yaptığı görüşmede İstanbul'un harika bir yaşantısı olduğunu bildirdiği ve Galatasaray hakkında uzunca bir görüşme yaparak ikna olmasında katkıda bulunduğu belirtildi.