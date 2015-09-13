Galatasaray'da Hamzaoğlu isyan etti: Biz susunca herkes bizim ensemize vurmaya kalkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 beraberlikle biten Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının ardından "Geçen hafta Carole'e gösterilen kartlar çok kolay çıktı. Başka takımlara göz göre göre çıkmıyor. Biz susunca herkes bizim ensemize vurmaya kalkıyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Susuyorsak efendiliğimizden susuyoruz" dedi.

Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası sert açıklamalar yaptı.

Fanatik'te yer alan habere göre, hakemleri eleştiren Hamzaoğlu, şunları söyledi:

Son ana kadar golü istedik'

"İlk yarının 30 dakikası dışında bütün pozisyonları zorlayan, gol pozisyonuna da giren ama atamayan bir takım görüntüsündeydik. Soyunma odasına arkadaşlarımızı belki de daha iyi motive etmemiz gerekirdi. Rakibimizin attığı gol bizi telaşlı ve çabuk oynamaya bıraktı. Son ana kadar da golü istedik ama olmadı. Ben bugün taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bizi son ana kadar yalnız bırakmadılar."

'Biz sustukça herkes ensemize vuruyor!'

"Bugüne kadar hakemler hakkında hep sustum ama sustukça insanlar bizim bir şeylerin farkında olmadığımızı düşünüyorlar. Geçen hafta Carole'e gösterilen kartlar çok kolay çıktı. Başka takımlara göz göre göre çıkmıyor. Biz susunca herkes bizim ensemize vurmaya kalkıyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Susuyorsak efendiliğimizden susuyoruz. Hakeme ve rakibe rağmen biz sahada kazanmak zorundayız. Bundan sonra da böyle olacak ve herkes görecek."

'Biz kimsenin oyununa gelmeyeceğiz'

"İlk dakika kaleci 2 dakika ayakkabılarını bağladı, bir dakika uzatma verildi. İkinci yarıda 6.5 dakika uzatmaıs gerekirken 5 dakika verdi. Resmen bizi bazı şeylere zorluyorlar. Hiç merak etmesinler. Biz kimsenin oyununa gelmeyeceğiz."