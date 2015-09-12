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Spor

FIFA'dan Galatasaray'a ikinci Grosskreutz darbesi

Galatasaray'ın itirazını değerlendiren FIFA Futbolcular Statüsü Komitesi'nin, Alman oyuncunun lisansına onay vermediği ve "Ocak ayını bekle" dediği öne sürüldü

12 Eylül 2015 22:01

Kevin Grosskreutz transferini imzasız evrak nedeniyle geçersiz sayan FIFA'nın, Galatasaray'ın bu konuda yaptığı itiraza olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Kevin Grosskreutz'a lisans çıkarabilmek için FIFA'ya başvuruda bulunan Galatasaray , savunma dilekçesine, Alman futbolcunun eski kulübü Borussia Dortmund'dan gelen yazının yanı sıra futbolcunun dilekçesini de koymuştu. Galatasaray'ın itirazını değerlendiren FIFA Futbolcular Statüsü Komitesi'nin, Alman oyuncunun lisansına onay vermediği ve "Ocak ayını bekle" dediği öne sürüldü.

Sporx.com'da yer alan habere göre; Futbolcular Statüsü Komitesi'nin kararını FIFA Yönetimi'ne iletmesinin ardından FIFA Yönetimi de Pazartesi günü resmi bir yazıyla Grosskreutz hakkında çıkan kararı hem Galatasaray Spor Kulübü'ne hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na iletecek.

FIFA, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü'nün belirleyeceği kişilere, TMS (Oyuncu Eşleştirme Sistemi) Sistemi hakkında eğitim verilebileceğini de sarı-kırmızılı kulüp ve TFF'ye bildirecek.

 

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