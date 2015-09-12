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Spor

Cimbom evde yok: 1-1

Bu sezon TT Arena'daki ilk maçında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Mersin karşısında 1 puana razı oldu

12 Eylül 2015 22:55

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. TT Arena'da saat 20.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Konuk ekip 49. dakikada Welliton'la 1-0 öne geçerken, cevabı 1 dakika sonra veren Galatasaray, Podolski'yle 1-1'i yakaladı.

Maçta başka gol olmayınca iki  takım birer puanı paylaştı.

İlk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, 4. haftada puanını 5'e çıkarttı.

Ligde ilk üç maçta sıfır çeken Mersin İdman Yurdu da ilk puanını almış oldu.

Maçın 90+3. dakikasında Selçuk İnan direkt kırmızı kartla, Vederson ise 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Kadir Balta, Olcan Adın, Selçuk İnan, Rodriguez (Dk. 84 Emre Çolak), Yasin Öztekin (Dk. 90+1 Umut Bulut), Sneijder, Podolski (Dk. 84 Sinan Gümüş), Burak Yılmaz

Mersin İdmanyurdu: Muammer Zülfikar Yıldırım, Serkan Balcı, Mitrovic, Servet Çetin, Gökçek Vederson, Sadiku (Dk. 74 Mehmet Taş), Khalili (Dk. 86 Tita), Murat Ceylan, Nakoulma, Pedriel (Dk. 69 Güven Varol), Welliton

Goller: Dk. 49 Welliton (Mersin İdmanyurdu), Dk. 50 Podolski (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 90+4 Gökçek Vederson (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 28 Khalili, Dk. 81 Muammer Zülfikar Yıldırım, Dk. 90+3 Tita (Mersin İdmanyurdu), Dk. 33 Hakan Kadir Balta, Dk. 38 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+2 Olcan Adın (Galatasaray)

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