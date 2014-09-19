Galatasaray’da başkanlık için kimlerin ismi geçiyor?

Galatasaray’da seçim çalışmaları start aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal, seçim kararı alınca, muhalefet kolları sıvadı. Hareketin başında, Aysal döneminde başkan yardımcılığı yapan, ancak Başkan’ın bir anda yönetiminden çıkardığı Adnan Öztürk var.

Fanatik’te yer alan habere göre, Öztürk’ün çok sağlam bir ekiple çalışmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri, Adnan Polat döneminde TT Arena’nın yapımında büyük emeği geçen ve tamamen bu işle uğraşan eski bakanlardan Işın Çelebi. Ayrıca yine Polat döneminde göreve gelen ve basketbol şubesini bugünlere getiren ivmeyi kazandıran Hakan Üstünberk de bu ekiple birlikte hareket edecek. Kulübe yıllardır her alanda destek veren ve camianın önde gelen isimlerinden olan Cemal Özgörkey de bu oluşumun içerisinde bulunacak.

Liste daha da genişleyecek

Kongreye kadar olan süreçte başka adayların da ortaya çıkması gündemde. Ancak Adnan Öztürk önderliğinde kurulacak ekibin, önümüzdeki günlerde daha da güçlenmesi ve listenin genişlemesi bekleniyor. Mevcut başkan

Ünal Aysal’ın da süreci yakından takip edeceği öğrenildi. Yine Aysal yönetiminde yer aldıktan sonra Haziran kongresinde kuruldan çıkarılan Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlerin yeni listede yer alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.