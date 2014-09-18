Galatasaray olağanüstü genel kurula gidiyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Ekim ayında olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda sert eleştirilere maruz kalan ve Basketbol A.Ş. için yetki isteği kongre üyelerince olumsuz karşılanan Başkan Ünal Aysal, yöneticilerle yaptığı görüşme sonrası olağanüstü genel kurul kararı aldı. Toplantının gelecek ay yapılacağı öğrenildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Türk Telekom Arena'daki kritik toplantıya; İkinci Başkan Özkan Olcay, Ahmet Ocaklı, Aka Gündüz Özdemir, yurt dışında bulunan Şükrü Ergün, istifasını sunan Sedat Doğan ile sağlık sorunları bulunan Necati Demirkol katılmadı. 26 Ekim tarihinde yapılması beklenen genel kurulda, Aysal'ın yeniden aday olacağı belirtildi.

Aysal'dan Selçuk, Burak ve Veysel'e destek

Kulüp Başkanı Ünal Aysal, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Anderlecht karşılaşmasında tribünler tarafından protesto edilen 3 futbolcu için destek mesajı yayımladı. "Selçuk, Burak ve Veysel İçin..." başlıklı başlıklı açıklama şöyle:

"Anderlecht ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi ilk maçında bazı futbolcularımıza yönelik kimi protestoları zamansız ve bizlere yakışmayan bir durum olarak değerlendiriyorum.

Sezonun henüz 4. resmi karşılaşmasında, yeni bir teknik yönetim ve takviyelerle yola çıkan Galatasaray takımına tribünlerimizin destek vermesi, hep birlikte başarıya ve hedeflerimize kitlenmemiz gerekirken, karşılaştığımız bu tatsız gelişmenin arızi olduğunu ve aylardır Galatasaray aleyhine medyada sürdürülmekte olan karalama kampanyasının da dolaylı bir sonucu olduğunu düşünüyorum.

Yakın zamanda kazandığımız zaferlere, kupalara asistleriyle, golleriyle ve en önemlisi terleriyle imzalarını atmış Selçuk ve Burak, ahlaklı sporcular olduğu gibi iyi de Galatasaraylılardır. Veysel aramıza yeni katılmasına rağmen sporcu ahlakı ve mücadele isteği ile Galatasaray ruhunu ortaya koymaktadır.

Sporcu kaybetmenin kolay, kazanmanın ise zor olduğunu hepimiz geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Futbolculara zor günlerinde, formsuz dönemlerinde destek olmak, onları teşvik ederek ve alkışlayarak bu dönemlerini hızla atlatmalarını sağlamak, Galatasaray tribünlerinin geçmişten beri çok güzel yaptığı, birçok kulüp tarafından örnek alınan ve gıptayla bahsettikleri bir yönüdür.

Önümüzdeki bu uzun yolda taraftarlarımızın takımımıza ve tüm oyuncularına destek vereceklerine inancım tamdır."