'Eski TÜSİAD başkanı Muharrem Yılmaz, Galatasaray başkanlığını reddetti'

Ünal Aysal'ın, istediği yetkileri genel kuruldan alamayınca istifa kararı aldığı belirtildi. Galatasaray camiasının ağır topları ise, kulübe yetkin bir başkan arayışlarına başladı. Galatasaray'ın, ilk olarak Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı olan ve bir dönem TÜSİAD'a da başkanlık yapan Galatasaray Lisesi'nde okuyan Muharrem Yılmaz ile görüşüldüğü, ancak Yılmaz'ın teklifi reddettiği iddia edildi.

sporx'de yer alan habere göre, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, çarşamba günü verdiği 'istifa sinyali'nden sonra cuma günü erken seçim kararı alacağı kulislerde konuşuluyor. Ünal Aysal'ın yönetim kurulu içerisinde yaşadığı sorunlar, yönetim kurulunun giderek parçalanması ve arazi satışından gelen karşı çıkışlar, seçim kararı almasında etkili olduğu belirtildi. Aysal'ın bu durum neticesinde erken seçim kararını tüm camiaya duyuracağı belirtildi. Ünal Aysal'ın seçim kararı almasındaki en önemli faktörün ise istediği yetkileri, genel kuruldan alınmaması olduğu ifade edildi.

Bunu Aysal'ın yakın çevresinden öğrenen kulübün önde gelen isimleri, kulübe iş dünyasının önde gelen Galatasaraylılar'ı arasında bir başkan adayı aramaya başladı. G.Saray camiasının ağır topları, ilk olarak Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı olan ve bir dönem TÜSİAD'a da başkanlık yapan Galatasaray Liseli Muharrem Yılmaz ile görüşüldüğü anlaşıldı. Yılmaz ile görüşen ekip arasında İnan Kıraç gibi camiada ağırlığı olan bir isim de vardı. Ancak, Kıraç'ın varlığına rağmen Muharrem Yılmaz başkanlık teklifini kabul etmediği öğrenildi.

Muharrem Yılmaz'ın başkan olarak istenmesinin arkasında, iş dünyasındaki herkesle arasının iyi olması ve Galatasaray'ı içerisinde bulunduğu sıkıntılardan çıkarabilecek güce ve tecrübeye sahip olmasının yattığı belirtildi.