Galatasaray’a Lucescu müjdesi

Son günlerde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle çalkantılı günler geçiren Ukrayna'da, sporcuların çoğu ülkeden ayrılmak için planlar yapmaya başlamıştı. Kulüpleriyle devam eden sözleşmelerinden dolayı sıkıntı yaşayan spor adamlarına, iyi haber UEFA'dan geldi.

Fanatik muhabiri Serdar Dinçbaylı’nın haberine göre, UEFA, Ukrayna'da görev yapan bütün sporcu ve teknik adamlara kulüpleriyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı tanıdı. Bu karar sonrasında başta Mircea Lucescu'nun da görev yaptığı Shakhtar Donetsk'tekiler olmak üzere ülkede yer alan sporcu ve teknik adamların %80'inin bu hakkını kullanmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Roberto Mancini'nin ayrılmasından sonra, Sarı Kırmızılıların ilk tercihi olan Lucescu'nun da Cumartesi gününe kadar kararını vermesi bekleniyor. Rumen teknik adamın kendisiyle ilgili bir sıkıntı olmadığı ancak yardımcılarını da yanında getirmek istediği ve Galatasaray yönetimiyle bu konuda pazarlık yaptığı belirtildi.