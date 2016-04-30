Galatasaray ve Bursaspor puanları paylaştı: 1-1

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Bursaspor evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Timsah Arena Stadı'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta ilk gol 35. dakikada ev sahibi adına Sivok'tan geldi. Karşılıklı ataklara sahne olan maçın ikinci yarısı ise golle başladı. Konuk ekip Galatasaray'da Olcan Adın 50. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi Bursaspor 39 puana, ligde kötü günler geçiren Galatasaray ise 45 puana yükseldi.

Aydınus tepkilere kızdı yarıda kesti

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bursaspor taraftarının tepkisi hakem Fırat Aydınus'u kızdırdı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Volkan Bayarslan'a bir taraftarın saldırması üzerine Kulüpler Birliği bir bildiri hazırlayıp bu olayı kınayıp dikkat çekmek adına bir hazırlık yapmıştı. Maç öncesinde Kulüpler Birliği'nin '2 dakika düşün' başlığı altında hazırlanan metin taraftarlara okunup bu çirkin olaya dikkat çekmek ve kınamak adına 2 takım futbolcuları hakemlerle birlikte santra etrafında 2 dakika bekleyecek ve karşılaşma geç başlatılacaktı.

Ancak Bursaspor taraftarının, '2 dakika düşün' sloganı altında hazırlanan bildiriyi okunurken başından itibaren ıslıklaması maçın hakemi Fırat Aydınus sinirlendirdi. Aydınus, kızdı ve taraftarın tepkisi üzerine maçı başlattı.

Tribünler boş kaldı

Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan 31. hafta karşılaşması için Timsah Arena Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kapılar saat 18.00'de açıldı. Yeşil beyazlılar 21 bin kombine olmasına karşın gişelerden yaklaşık 12 bin biletin satıldığı belirtildi. Bursaspor'u yaklaşık 20 bin yeşil beyazlı taraftar destekledi.

Kubilay Kanatsızkuş sürprizi

Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında Avrupa iddiasının bitmesinden sonra genç oyunculara şans vereceğini açıklamıştı. Hamzaoğlu, ilk olarak U21 takımının başarılı isimlerinden olan Kubilay Kanatsızkuş'u ilk on birde sahaya sürerken, altyapıdan Furkan Emre Ünver, Emirhan Aydoğan, Furkan Soyalp ve Mert Örnek yedek kulübesinde yer aldı.