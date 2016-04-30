Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup olan Mersin İdman Yurdu ligden düşen ilk takım oldu

Spor Toto Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Mersin İdman Yurdu, 2-0 yenildiği maçın ardından ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü. Böylelikle Spor Toto Süper Lig’ten düşen ilk takım belli oldu.

Mücadelenin 22. dakikasında Ahmet İlhan Özek'in golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ludovic Sylvestre ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Çaykur Rizespor, 74. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor ligde 7 hafta sonra galip gelirken Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesi de kesinleşti. Ligin bitimine üç hafta kala Rizespor puanını 34 yaparken son sıradaki Mersin İdman Yurdu 21 puanda kaldı. Çaykur Rizespor gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olurken Mersin İdman Yurdu sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

İlk 11'ler

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

ÇAYKUR RİZESPOR: Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Murat Duruer, Sylvestre, Koray Altınay, Sercan Kaya (Dk. 86 Dhurgham İsmail), Ahmet İlhan Özek, Makiadi (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Deniz Kadah (Dk. 90 Chevalier)

MERSİN İDMAN YURDU: Nihat Şahin, Gökhan Akkan, Sadiku, Hakan Olkan, Mahmut Metin, (Dk. 78 Ahmet Taner Çukadar) Kudrettin Tekin Oğrak (Dk. 86 Emrah Özyaylaz), Murat Ceylan, Mehmet Taş, Güven Varol, Khalili (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Eren Tozlu

GOLLER: Dk. 22 Ahmet İlhan Özek, Dk. 74 Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Dk. 43 Mehmet Taş (Mersin İdmanyurdu)

Maçtan pozisyonlar (ilk yarı)

8. dakikada Sylvestre'nin soldan ceza sahasına yerden ortasında, altıpas içerisinde Makiadi'nin sert şutunda, kaleci Nihat Şahin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Deniz Kadah'ın ara pasında topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Nihat Şahin meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu takip eden Ahmet İlhan Özek, bu kez meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

25. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı, Mehmet Taş'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sylvestre'nin vuruşunda, kaleci Nihat Şahin gole izin vermedi.

32. dakikada Murat Duruer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Ahmet İlhan Özek'in vuruşunda, top sol direğin dibinden dışarı çıktı.

Maçtan pozisyonlar (ikinci yarı)

47. dakikada Sercan Kaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda, kaleci Nihat Şahin’in geçen topa çizgi üzerinde Güven Varol son anda müdahale ederek, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan ceza sahasına yerden ortasında Ahmet İlhan Özek’in bekletmeden vuruşunda, kaleci Nihat Şahin topu kornere çelmeyi başardı.

57. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sol taraftan caza sahası içerisine ortasında, arka direkte iyi yükselen Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda, top kaleci Nihat Şahin'de kaldı.

67. dakikada Kudbettin Tekin Oğrak'ın pasında topla buluşan Hakan Olkan’ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Itandje meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0 yaptı. Murat Duruer'in pasında savunma arkasına sarkan Mehmet Akyüz, topu kaleci Nihat Şahin’in üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Sylvestre'nin ara pasında Mehmet Akyüz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Nihat Şahin’in uzaklaştırmak istediği top, Sercan Kaya’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.