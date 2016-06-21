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Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Zeynep Sayın'a destek: İfade özgürlüğünün olmadığı üniversiteyi reddediyoruz!

Balıkçıoğlul, Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Bilgi Üniversitesi’nden atılmıştı

21 Haziran 2016 20:53

Galatasaray Üniversitesi’nden bir grup akademisyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünce işine son verilen Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’na destek mesajı yayınladı. Yayımlanan mesajda “İfade özgürlüğünün olmadığı üniversiteyi reddediyoruz” mesajı yer aldı.

Bianet'in haberine göre, Balıkçıoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesildiğinin bizzat üniversite rektörü tarafından kamuoyuna duyurulduğuna ve ertesi gün Bilgi Üniversitesi’nden akademisyenlerce protesto edildiğine dikkat çeken Galatasaray Üniversitesi’nden akademisyenler, yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdiler:

“Biz Galatasaray Üniversitesi’nden öğretim elemanları olarak, akademik özgürlüğün, ifade özgürlüğünün ve bağımsızlığın, üniversitenin olmazsa olmazlarından olduğu konusunda meslektaşlarımızla aynı şekilde düşünüyoruz.

“Bu talihsiz tavrın Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından benimsenmesine ses çıkarmamanın, akademik özgürlüğün yok olacağı ve öğrencilerin muhbir yurttaşlar olarak yetiştirileceği bir ortamı meşru kılacağını biliyoruz.

“Bu sebeple Galatasaray Üniversitesi’nden akademisyenler olarak, akademik özgürlük, ifade özgürlüğü ve bilimsel bağımsızlığın olmadığı bir üniversiteyi reddediyor, Prof. Dr. Zeynep Sayın’ın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”

 

Ne olmuştu?

 

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin dersine giren Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nun ders sırasındaki "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu’yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret sayan üniversite yönetimi Balıkçıoğlu ile olan ilişiğini kestiğini duyurmuştu.

Bilgi Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"15 Haziran 2016 tarihinde bazı medya organlarında yer alan ve bir ders sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtilen Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. 

"İletişim Fakültemizde Bahar 2016 döneminde ders saati ücretli olarak çalışan öğretim elemanı Prof. Dr. Balıkçıoğlu’nun üniversitemizle ilişiği; bahsi geçen konunun, Rektörlüğümüze intikalini takiben kesilmiştir. İlgili kişinin an itibari ile kurumumuz ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

"Rektörlüğümüz konunun detaylarının incelenmesi ve gerekli hukuki soruşturmaların yapılması talimatını, ivedilikle, vermiştir."

 

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Zeynep Sayın BalıkçıoğluGalatasaray Üniversitesidestek mesajı

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