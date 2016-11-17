Galatasaray Üniversitesi'nden rektör atamalarına tepki

Galatasaray Üniversitesi Öğretim elemanları, çıkarılan OHAL KHK’ları ile rektörlük seçimlerinin kaldırılmasına yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.



Uygulamanın, üniversiteleri bilim üreten kurumlar olmaktan çıkaracağı uyarısı yapılan açıklamada, üniversitelerin gerçeği arayan bir kuruma olan ihtiyaçtan ortaya çıktığı, kurumsal özerklik ve akademik özgürlüğün üniversitelerin iki temel niteliği olduğu vurgulandı.



676 No'lu KHK ile yapılan düzenlemeden vazgeçilmesini ve rektör atamasında, adayların kurum içinden aldıkları oy sayısının esas alınmasının talep edildiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘Üniversitenin bilimsel üretimde bulunabilmesinin özgürlük alanına sahip olmasıdır'

"Üniversite, çıkarların ve baskının etkisi altında olmaksızın hakikati arayan bir kuruma duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkışından itibaren, kurumsal özerklik ve akademik özgürlük, üniversite kavramının birbirinden ayrılmaz iki temel niteliği olmuştur. Üniversitenin bilimsel üretimde bulunabilmesinin ve eleştirel düşüncenin gelişimine katkı sunabilmesinin ön şartı, hem piyasadan hem de devletten özerk bir işleyişe ve özgürlük alanına sahip olmasıdır.



Bu çerçevede, OHAL kapsamında çıkartılan 676 sayılı KHK'da üniversitede rektör adaylarının belirlenme sürecinin üniversite bileşenlerinin iradesini yok sayan biçimde düzenlenmesi, hem yöntem hem de içerik olarak kabul edilebilir değildir. Bizzat üniversite kavramıyla çelişen bu düzenlemenin üniversiteleri eleştirel ve bilimsel bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkartacağı endişesini taşıdığımızı kamuoyuyla paylaşmayı görev sayıyoruz.



Darbeci zihniyetle mücadele, demokratik kurum ve işleyişleri azaltmakla değil ancak çoğaltmakla yapılabilir. Bu sebeple, Boğaziçi Üniversitesi'nden, ODTÜ'den ve İTÜ'den meslektaşlarımız gibi bizler de 676 No'lu KHK ile yapılan düzenlemeden vazgeçilmesini ve rektör atamasında, adayların kurum içinden aldıkları oy sayısının esas alınmasını talep ediyoruz."