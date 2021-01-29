Galatasaray, transferi TFF'ye bildirdi: Diagne West Bromwich'e gidiyor

Galatasaray Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı resmen açıklandı. Sarı-Kırmızılı takım bu akşam oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye transfer olacağı TFF'ye bildirildi.

Kiralık olarak West Bromwich forması giyecek Senegalli golcünün sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.

İngiliz kulübünün yarım sezon için Galatasaray'a 600 bin euro kiralama beledi ödeyeceği, 6 milyon euro da satın alma opsiyonu olduğu iddia edildi.

Senegalli oyuncu, bugün İngiltere'de olacak. West Bromwich Albion menajeri Allardyce ise, "Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek" dedi.

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