Diagne, West Bromwich'te!

Senegalli golcü Mbaye Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı. Diagne'nın yakın zamanda İstanbul'dan ayrılarak Premier Lig ekibine imza atması bekleniyor.

Premier Lig'de 19. sırada yer alan West Bromwich Albion, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Diagne, geçtiğimiz sezon da Belçika ekibi Club Brugge' e kiralanmış sadece 6 maçta forma giymişti.

Senegalli golcü bu sezon ise Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.