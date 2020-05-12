Galatasaray teknik kadrosuna sürpriz isimler katılacak

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa edeceği belirtilirken, bu iki ismin yerine Selçuk İnan, Albert Riera ve Johan Elmander isimleri öne çıkıyor.

Hasan Şaş dün gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Sarı-Kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı. Hasan Şaş'ın ardından Fatih Terim'in diğer yardımcısı Ümit Davala'nın da gün içinde istifasını açıklaması bekleniyor. Ümit Davala dönemi de Galatasaray'da resmen bitecek.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu. Terim'in bunu daha önce planladığı ve bazı adaylar düşündüğü ortaya çıktı.

Selçuk İnan teknik kadroya katılacak

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Selçuk İnan yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

Selçuk İnan dışında Albert Riera ve Johan Elmander ismi geçen yardımcılar arasında.

Öte yandan Levent Şahin'in teknik kadroda olmaya devam edeceği de öğrenildi.

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