Hasan Şaş istifa etti sırada Ümit Davala var; işte ayrılığın perde arkası

Galatasaray’da antrenör Hasan Şaş'ın Fatih Terim'le arasında görüş ayrılıkları olması ve bireysel olarak takım çalıştırma isteğinin, istifa kararında etkili olduğu öğrenildi.

Hasan Şaş, ocak ayında istifasını sunmuş fakat Florya tarafından kabul görmemişti. O dönemde aldığı uzun süreli ceza sonrası ‘Galatasaray’ı yıpratmak istemiyorum’ diyerek görevi bırakmak isteyen Şaş, o günden sonra pek de aktif olmadı. Fakat o günden sonra Terim ve Şaş arasında görüş ayrılıkları arttı.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Hasan Şaş’ın yardımcılıktan öte bireysel olarak takım çalıştırma isteği de bu kararda etkili oldu. Bu ayrılığı her ne kadar sezon sonu beklesem de kalan sürede gerçekleşmesi, görüş ayrılıklarının artık sürdürülebilir seviyede olmadığını gösteriyor.



Hande Sümertaş ve Hasan Şaş’ın ardından artık gözler Ümit Davala’da. Pandemi sürecinde takımla yapılan telekonferans görüşmesinde olmayan bu üç isimden Ümit Davala’nın da istifası sürpriz değil.