Galatasaray taraftarları sahaya sırtını dönerek TFF'yi protesto etti

Galatasaraylı taraftarlar, Anderlecht karşılaşması öncesinde söylediklerini yaptı ve ikinci yarının hemen başında sahaya sırtlarını dönerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.

Sarı-kırmızılı kulübün taraftar grubu karşılaşma öncesinde " Maç esnasında tribünlerde TFF’nin şike ve ırkçılığı cezasız bırakmasına, adaletini ve tarafsızlığını yitirmesine karşı protestolar olacaktır.

Radikal’de yer alan habere göre, seremoni esnasında pankartlar açılacak ve ikinci yarının başında tribünler sahaya sırtını dönerek protestoyu başlatacaktır! 5 dakika sürecek ‘sessiz’ protestonun ardından bütün tribünler büyük bir gürültüyle protestoyu tamamlayacaktır” açıklaması yapmıştı.

Tüm Galatasaray taraftarları Ultraslan'ın bu açıklamasına uydu ve ikinci yarının başında sahaya sırtlarını dönerek "Yeter Yıldırım Demirören" tezahüratlarıyla Federasyon'un kararlarına tepki gösterdi.