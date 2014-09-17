T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray taraftarları sahaya sırtını dönerek TFF'yi protesto etti

Galatasaraylılar sahaya sırtlarını dönerek 'Yeter Yıldırım Demirören' tezahüratlarıyla Federasyon'un kararlarına tepki gösterdi

17 Eylül 2014 02:51

Galatasaraylı taraftarlar, Anderlecht karşılaşması öncesinde söylediklerini yaptı ve ikinci yarının hemen başında sahaya sırtlarını dönerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etti.

Sarı-kırmızılı kulübün taraftar grubu karşılaşma öncesinde " Maç esnasında tribünlerde TFF’nin şike ve ırkçılığı cezasız bırakmasına, adaletini ve tarafsızlığını yitirmesine karşı protestolar olacaktır.

Radikal’de yer alan habere göre, seremoni esnasında pankartlar açılacak ve ikinci yarının başında tribünler sahaya sırtını dönerek protestoyu başlatacaktır! 5 dakika sürecek ‘sessiz’ protestonun ardından bütün tribünler büyük bir gürültüyle protestoyu tamamlayacaktır” açıklaması yapmıştı.

Tüm Galatasaray taraftarları Ultraslan'ın bu açıklamasına uydu ve ikinci yarının başında sahaya sırtlarını dönerek "Yeter Yıldırım Demirören" tezahüratlarıyla Federasyon'un kararlarına tepki gösterdi.

ETİKETLER

galatasarayanderlechttaraftarprotestotffhaber

İlgili Haberler

Galatasaray: 1 Anderlecht: 1

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında TT Arena'da Belçika temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24