Galatasaray: 1 Anderlecht: 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ilk maçta sahasında Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı. Belçika ekibi Praet ile öne geçti. Cimbom, Burak Yılmaz’ın 90+1’de attığı golle puanı kurtardı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Türk Telekom Arena’da ilk kez taraftarlarının önüne çıkan Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli, takımını 4-3-1-2 dizilişiyle sahaya sürdü.

Kalede Muslera’yı görevlendiren İtalyan teknik adam, savunma hattını Veysel- Chedjou-Semih-Telles dörtlüsüyle oluşturdu. Orta sahaya Melo, Selçuk ve Dzemaili’yi monte eden Prandelli, bu üçlünün önüne Sneijder’i sürdü. Galatasaray’ın çift forveti ise Pandev-Burak ikilisiydi.

Rakip Anderlecht ise Roef, Najar, Mbemba, Nuytinck, Deschacht, Defour, Tielemans, Praet, Acheampong, Conte, Mitrocic 11’iyle sahadaydı.

21.4 yaş ortalamalı orta saha

TT Arena’da tribünler dolu değildi; boşluklar göze çarpıyordu. Karşılaşma oldukça tempolu ve hızlı başladı. Bunda Belçika ekibinin orta saha 5’lisinin yaş ortalamasının 21.4 olması de etkiliydi tabii ki...

Defour (1988), Tielemans (1997), Praet (1994), Acheampong (1993), Conte’den (1991) oluşan Anderlecht orta sahası ilk bölümde tempo yaptı; Galatasaray’a rakip sahada yaptığı presle oyunda söz sahibi olmayı denedi. Özellikle ilk 45 dakika boyunca sağ kanatta sürekli bindiren Conte, Galatasaray sol beki Telles’i ve kademedeki stoperleri rahatsız etti.

Maçtaki ilk şut 12’de Anderlecht adına geldi. Sol kanattan gelişen atakta Deschacht pasını Acheampong'e verdi. Acheampong topu ceza yayının biraz gerisinde bulunan Praet'e aktardı. Praet kaleyi görür görmez şutunu çekti fakat top kalenin solundan auta gitti.

21’de Anderlecht’te oyuncu değişikliği oldu. Teknik direktör Besnik Hasi, 2. dakikada sarı kart gören stoper Nuytinck’in yerine hücumcu Matias Suarez’i aldı.

İlk isabetli şut 27’de ve Anderlecht’ten geldi. Sol kanatta topla buluşan Acheampong ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. O noktada topla buluşan Mitrovic topu soluna alıp düzelttikten sonra sol ayağıyla plase vurdu. Top Muslera'nın ellerinde kaldı.

29’da sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Defour penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Deschacht karambolde yakın mesafeden sol ayağıyla şutunu çekti. Muslera bir kez daha başarılıydı.

35’te ceza sahası içerisine giden topu Acheampong uzaklaştırmak istedi fakat top ceza yayının sağ tarafında bulunan Felipe Melo'nun önünde kaldı. Melo topla buluştuktan sonra sağ ayağıyla şutunu çekti. Top Deschacht'a çarptıktan sonra kornere gitti.

40’ta elle oynama sonrası Galatasaray tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ceza sahası çizgisinin biraz gerisinde sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan şutunu çekti fakat top kalenin solundan az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıya da Anderlecht hızlı girdi. Belçika ekibi 52’de de golü buldu.

52’de sağ kanatta topla buluşan Defour sol kanattaki Praet'e uzun ve çapras pas yolladı. Ceza yayının sol tarafında topla buluşan Praet topu sağına alıp Selçuk İnan'dan sıyrıldı. Praet daha sonra sağ ayağıyla yerden şutunu çekti. Top önce sol direğe çarpıyor ve daha sonra filelerle buluştu.

55’te ceza sahası dışında sol tarafta topla buluşan Matias Suarez, Chedjou'dan sıyrıldıktan sonra ara pasıyla ceza sahasının sağ tarafında bulunan Mitrovic'i hareketlendirdi. Penaltı noktasının biraz sağında topla buluşan Mitrovic sağ ayağıyla şutunu çekti fakat top kalenin solundan auta gitti.

57’de sağ kanatta ortada kalan top Veysel Sarı'ya çarptıktan sonra ceza sahası içerisinde hareketlenen Pandev'in önünde kaldı. Altıpasın sağ köşesinde topla buluşan Pandev sağ ayağıyla gelişine vurdu fakat kaleci Roef şutu çıkardı.

57’de Pandev çıktı, Bruma girdi.

62’de sol kanatta Dzemaili'in pasıyla topla buluşan Sneijder topla birlikte içeri sokulduktan sonra ceza yayı önünden şutunu çekiyor. Fakat top Defour'a çarparak geri döndü. Dönen top biraz daha geride bulunan Felipe Melo'nun önünde kaldı. Melo ceza sahasının sol tarafında bulunan Bruma'yı gördü. Bruma topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra altıpasın sol köşesinden sol ayağıyla şutunu çekti fakat kaleci Roef köşeyi iyi kapadı.

90+1’de Galatasaray, Burak Yılmaz ile eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında sol tarafta topla buluşan Chedjou rakibi Kljestan'tan sıyrıldıktan sonra son çizgiye indi; pasını penaltı noktasının sol tarafında bulunan Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak sol ayağıyla gelişine düzgün vurup topu ağlara gönderdi.