Galatasaray taraftarından madenci çocuğu için pankart

Türk Telekom Arena'daki maç öncesi tribünlere, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Özcan'ın oğlu Ömer Asaf Özcan için, "Bir ömür boyu kardeşimizsin Ömer Asaf Özcan" pankartı asıldı.
Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan imzalı pankartın fotoğrafını Twitter hesabı üzerineden paylaşan sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Asaf'ın, babasının kurtarma çalışmaları sırasında söylediği, "Galatasaray maçı var dersek babam madenden çıkar" sözlerine yer verdi.
Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Ömer Asaf Özcan'ın Antalyaspor ile oynayacakları maçta tribünde olacağını belirtti.