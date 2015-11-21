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Spor

Galatasaray'da Hamzaoğlu'nun koltuğuna sürpriz aday

Galatasaray'ın yeni teknik arayışları için 10 teknik direktör üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi

21 Kasım 2015 09:27

Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gitti, rota yabancı hocaya döndü. Son aday Clarence SeedorfHollandalı çalıştırıcı, Mancini sonrasında görevi kabul etmemişti.

Cim-Bom’un masasında yerli olarak sadece Mustafa Denizli ismi konuşulurken, 10 hoca üzerinde çalışma yapıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid maçı öncesinde bu sorunu çözüme kavuşturacağı belirtildi. 

Başkan Dursun Özbek, Genel Sekreter Fatih İşbecer ve Sportif Direktör Cenk Ergün üçlüsü tarafından yürütülen operasyonda Mustafa Denizli’den sonra, listenin ikinci sırasında yer alan İsviçreli futbol adamı Lucien Favre'yle ilgili ilk temasın olumsuz olduğu belirlendi. Buna rağmen Favre'nin İstanbul'a davet edildiği dile getirildi. 

 

Sürpriz isim Seedorf

 

Galatasaray’ın alternatifleri arasında öne çıkan diğer çalıştırıcı ise Clarence Seedorf oldu. Hollandalı teknik adamın Milan'dan ayrılmasına karşın 2016'ya kadar mukavelesinin bulunduğu ancak Galatasaray'a gelebileceğini ilettiği öğrenildi.

Seedorf ismi Mancini sonrası da gündeme gelmiş ancak Hollandalı hoca öneriyi kabul etmemişti. Ayrıca Ajax'ı çalıştıran Galatasaray'ın eski oyuncusu Frank de Boer da bir başka Hollandalı olarak sarı-kırmızılıların gündeminde bulunuyor.

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