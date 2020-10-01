Galatasaray, Rangers karşısında tur arıyor

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'la birlikte Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 3 takımdan biri olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile bugün karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşma Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray İskoçya takımlarından Rangers ile play off turunda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu önemli sınavda sahadan lider ayrılmak için mücadele verecek. Temsilcimiz bu rakibini devirmesi halinde puanını katlayacak ve avantaj elde edecek.

Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Rangers-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Öte yandan daha önce şifreli olacağı açıklanan Rangers-Galatasaray karşılaşması Teve 2 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Kazanan takım gruplara kalacak

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor.



Rövanş karşılaşması olmayacağı için maçı kazanan takım, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

İki takımın muhtemel 11'leri

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan, Etebo, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Mbaye Diagne.

Glasgow Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Davis, Arfield, Kamara, Hagi, Kent, Morelos.

Ianis Hagi bu kez rakip

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan, Ali Sami Yen'de ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyüyen oğlu Ianis Hagi, ilk kez Glasgow Rangers formasıyla sarı-kırmızılılara rakip olacak. 21 yaşındaki 10 numara, İskoç ekibinin en önemli yeteneklerinden biri.

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan 38 yaşındaki Allan McGregor da Rangers'ın kadrosunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 gol attı

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Rangers, Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps'i deplasmanda 5-0 mağlup etti.

3. eleme turunda ise Hollanda'da konuk olduğu Willem II'yi 4-0 yenen İskoç temsilcisi, play-off turunda Galatasaray ile eşleşti.

TIKLAYIN | Glasgow Rangers Teknik Direktörü Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım ama biz de iyi durumdayız