Glasgow Rangers Teknik Direktörü Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım ama biz de iyi durumdayız

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'ın çok büyük ve tecrübeli bir takım olduğunu, sarı-kırmızılı takıma büyük saygı duyduğunu ve favorinin Galatasaray olduğunu söyledi. Gerrard ayrıca, kendisini idol olarak gören Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya teşekkür etti.



UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın (1 Ekim) kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray çok büyük bir takım Williem'le kıyaslamak istemiyorum"

İskoçya Ligi'nde son oynadıkları Motherwell maçındaki performanslarıyla ilgili gelen bir soruya Gerrard, "Evet, çok iyi bir galibiyet oldu bizim için. Ama artık bu geçmişte kaldı. Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız. Takım çok iyi çalıştı, sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun bir önceki turdaki karşılaştıkları Willem ile Galatasaray'ın kıyaslamasını yapmasını istemesi üzerine Steven Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler, bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.

"Ülke sıralaması adına çok önemli bir maç"

UEFA ülke sıralaması adına İskoçya için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Gerrard, "Tabii İskoç takımları için çok önemli bir maç, ülke sıralaması adına. Biz de her şeyimizi vereceğiz bu maçta. İskoçya için çok önemli olsa da, ilk olarak bizim için önemli bir maç" ifadelerini kullandı.

"Taylan Antalyalı bunu söylediği için çok mutluyum"

DHA muhabirinin Taylan Antalyalı'nın eski bir röportajında Steven Gerrard'ı idolü olarak tanımlamasını nasıl yorumladığı sorusuna İngiliz teknik adam şu yanıtı verdi: "Öncelikle Taylan Antalyalı bunu söylediği için çok mutluyum. Ben Galatasaray camiasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok tecrübeli bir takım, bu tip maçları da çok oynamış bir takım. Tabii ki stoperleri çok kuvvetli. Ama sadece stoperleri değil, Falcao'ya kadar her mevkide çok iyi bir takım. Çok saygı duyuyorum"