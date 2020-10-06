Galatasaray, Muslera'nın lisansını çıkardı

Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. Uruguaylı file bekçisinin lisansının çıkmasının ardından sarı-kırmızılıların lisanslı yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşırken, hangi ismin sözleşmesinin dondurulacağı belirsizliğini koruyor.



Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti. Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.

Uruguaylı kalecinin lisansının çıkarılmasının ardından Galatasaray'da lisanslı yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaştı. Süper Lig'de uygulanan 14 yabancı kuralı nedeniyle sarı-kırmızılıların hangi futbolcunun sözleşmesinin dondurulacağı belirsizliğini koruyor.



Dün gece geç saatlerde Uruguaylı kalecinin lisansının çıkmadığı haberine sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Sakatlığı sebebiyle Muslera'nın ligin ilk yarısında forma giymesi zor görünüyor.

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