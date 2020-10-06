Belhanda ve Feghouli'den yönetime protesto!

Galatasaray'da Rangers ve Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetlerin baş sorumluları olarak görülen Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.



Galatasaray'da sezona iyi başlayan Belhanda ile Feghouli bir haftada dibe vurdu. Fenerbahçe ve Rangers maçlarında kötü performans ortaya koyan yıldızlar, Kasımpaşa deplasmanında da döküldüler.

Milliyet'in haberine göre; sadece birbirleriyle paslaşan ve birçok atağı başlamadan bitiren iki oyuncu kendilerine protokol tribününde tepki gösteren yöneticileri bir anlamda protesto etti.

Transfer dönemi boyunca satılacakları yönünde haberler çıkan Belhanda ile Feghouli, yönetim tarafından savunulmadıklarını düşünüyor. İki oyuncu da teklif almadıkları halde "Teklifleri beğenmiyorlar" şeklinde çıkan haberlerin yalanlanmamasından şikâyetçi.

Yönetim içindeki "Çok para alıyorlar'' yorumlarından da oldukça rahatsız olan Belhanda-Feghouli ikilisi, konsantrasyonlarını tamamen kaybetti.