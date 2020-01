Galatasaray Liv Hospital’ın ‘maça çıkmama’ cezası açıklandı

19 Haziran tarihinde Fenerbahçe Ülker'le oynaması gereken şampiyonluk maçına çıkmayan Galatasaray Liv Hospital ile ilgili karar açıklandı. Başkan Ünal Aysal ve iki yönetici 45 gün hak mahrumiyeti cezası alırken, sarı-kırmızılı kulüp ayrıca her türlü maddi zarardan sorumlu tutuldu.



Galatasaray Liv Hospital, Basketbol Ligi play off final serisinde final maçına can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle çıkmamıştı. Galatasaray yaptığı açıklamada “Hukukun hakim olduğu ülkelerde, spor dünyasının içinde olmaması gereken 'şike hükümlüsü' bir şahsın, kurulları ve hakemleri baskı altına alabildiği bir düzende, sporda adaletten ve ahlaktan söz edilemez. Play-off boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin, bu hayati maça atanması bile, federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir. Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında, Galatasaray Erkek Basketbol takımı Perşembe günkü maça çıkmayacaktır ve bu kirli senaryonun bir parçası olmayacaktır” ifadelerine yer vermişti.

Radikal’de yer alan habere göre, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1 - Galatasaray Liv Hospital Takımı’nın müsabaka ortamının hazır olmasına rağmen, 'Yönergelere ve verilen taahhütnameye aykırı olarak' sahaya çıkmaması şeklindeki kararın tüm Yönetim Kurulu tarafından alındığının kamuoyuna açıklandığı da dikkate alınarak, anılan karar neticesinde ortaya çıkan eylem karşısında; TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 8.1.3 ve 10.8 maddeleri ile Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1 maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 11.1, 19 ve 54. maddeleri çerçevesinde GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ; ÜNAL AYSAL, ABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL, ADNAN NAS, AHMET YÜCE OCAKLI, ŞÜKRÜ ERGÜN, ÜMİT ÖZDEMİR, ÖZKAN OLCAY, SEDAT DOĞAN, NECATİDEMİRKOL, METE İKİZ, MEHMET SARUHAN CİBARA, MEHMET KARLI, MEHMET EMİN İPEKDOKUYAN, EBRU KÖKSAL, CANDAN ERÇETİN, AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR VE MERAL MERCAN’IN AYRI AYRI İHTAR CEZASI ile tecziyelerine,

2 - Yukarıda belirtilen ve mesnedi olmayan şekilde TBF mensuplarına yapılan suçlamalar ve neticesinde sportmenliğe aykırı olarak verilen demeç ve yayınlara sebep olarak, basketbol sporunun yayılmasına ve olumlu şekilde ilgi görmesini engelleyen eylem ve demeçleri nedeniyle Disiplin Yönergesinin 11.3, 11.6 ve 18. maddeleri gereğince Kulüp Başkanı Ünal Aysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Karlı ve Necati Demirkol’un ayrı ayrı 30’AR (OTUZAR) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VE 10.000-TL’ŞER PARA CEZASI ile tecziyelerine, cezanın, eylemin neticelerinin ülke basketboluna bıraktığı olumsuz izler nedeniyle takdiren 14. madde gereğince ½ oranında arttırılarak neticeten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Karlı ve Necati Demirkol’un ayrı ayrı 45’ER (KIRKBEŞER) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VE 15.000-TL’ŞER PARA CEZASI ile tecziyelerine,

3 - TBL Yönetim Esasları Yönergesi’nin 10.8. maddesi çerçevesinde haklı bir nedene dayanmaksızın, sahaya çıkmayan kulübün, bu eylemi nedeniyle organizasyona verilen her türlü maddi zararlardan sorumlu tutulmasına, iş bu kararın ilgili Kulübe tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi."