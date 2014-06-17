Galatasaray final maçına çıkmama kararı aldı

Galatasaray Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe Ülker hakkında verdiği karar masaya yatırıldı.

Galatasaray Liv Hospital'ın final serisinin son maçında sahaya çıkmayacağına yönelik kararını, Başkan Ünal Aysal'ın açıklaması bekleniyor.

Galatasaray, Basketbol Federasyonu'nun Fenerbahçe Ülker'e saha kapatma cezası vermemesi ve hakem atamaları sebebiyle sert tepki göstermişti.

Ünal Aysal: Can güvenliğimizin olmadığı bir maçın seyircili oynatılması felakettir

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın açıklamaları şöyle



"İpleri başkalarının ellerinde olan bir Federasyonu'nun aldığı kararları tanımıyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir maçın seyircili oynatılması bir felakettir. Uyarılırımızın dikkate alınmaması sorumsuzluk örneğidir.

Play off serisinde verdiği kararla şaibe yaratan ve şike sürecinde ismi tapelerde geçen hakemlerin maça atanması şaibelidir.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Perşembe günü maça çıkmayacaktır.

Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak hem erkekler hem kadınlarda basketbol şubesini önümüzdeki sezonda kapatma kararını da ciddi şekilde tartışmaya açtık.