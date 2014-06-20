Fenerbahçe-Galatasaray maçı iptal edildi, top Federasyon'da

Galatasaray Liv Hospital, Fenerbahçe Ülker ile yapması gereken Beko Basketbol Ligi Play-Off final serisi 7. maçına çıkmadı. Maç tatil edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray Liv Hospital'ı hükmen mağlup, Fenerbahçe Ülker'i de final serisini 4-3 kazanmış sayarak 2014-2015 sezonu şampiyonu ilan etmesi bekleniyor.

DHA'nın haberi şöyle:

Sarı kırmızılı takım, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda maça çıkmazken, Fenerbahçe Ülkerli oyuncular ve hakemler Recep Ankaralı, Emin Moğulkoç ve Rüştü Nuran salondaki yerlerini aldı. Saat 21.00'den itibaren konuk takım Galatasaray Liv Hospital'ın sahaya çıkmasını beklemek adına kurallar gereği 15 dakikalık bekleme süresi uygulandı. Bu süre içerisinde Fenerbahçe Ülker'in ilk beşinde yer alan Ömer Onan, Bogdanovic, Preldzic, Kleiza ve Zoric de sahada hazır bekledi. 15 dakika sonunda rakip takım sahada yer almadığı için hakemler maçı tatil ederek soyunma odasına gitti. Fenerbahçe Ülkerli oyuncular ise saha ortasında kısa süreli bir sevinç yaşarken, taraftarlar da tezahüratlarda bulundu.

Bu arada genç oyuncu Berk İbrahim Uğurlu, şampiyonluk hatırası için potanın filesini kesti.