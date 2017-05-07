Galatasaray Lisesi öğrencilerinden köy okullarına destek için 8 dalda sanat eğitimi

Galatasaray Lisesi öğrencileri "Galatasanat Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Yeşilköy'de bulunan okula 8 dalda sanat eğitimi vermek için geldi. Galatasaray Lisesi'nin 51 öğrencisi, 11 derslikte 180 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğrencileri gitar, tiyatro ve tango ile tanıştırdı.

Bir hafta sürecek eğitimlerde her öğrenciyi kendi istediği dala yönlendiren lise öğrencileri, bazılarına keman çalmasını, bazılarına tiyatroyu, bazılarına ise tangoyu öğretiyor. Projeyi geliştiren öğrencilerin en büyük hedefi ise köy çocuklarının bu sanat dallarından birinde kendilerini keşfetmesi ve geliştirmesi.

"Çocukların neler yapabileceğini göstermek istedik"

Galatasaray Lisesi Sosyal Sorumluk Projesi sorumlu öğretmeni Zekeriya Çakmak, yaptığı açıklamada projeye 10 yıl önce başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar Nevşehir, Mardin, Artvin, Adana, Malatya gibi şehirlerin kırsal alanlarında olanakları ve fiziki altyapıları olmayan ama eksiklikleri giderildiğinde birçok şeyi başarabilen okul öğrencilerine ulaştıklarını belirten Çakmak, köy çocuklarına özellikle tiyatro, resim, edebiyat gibi sanat alanında katkı sağlamaya çalıştıklarına işaret etti.

Milli gazete hedef gösterdi

Öte yandan, Galatasaray Lisesi öğrencilerinin köy okullarına yardım eli uzatması Milli Gazete tarafından hedef gösterildi.

Milli Gazete'nin sosyal sorumluluk projesini geliştiren öğrencileri hedef aldığı haberinde "El kadar çocuklara tango eğitimi veriliyor" denildi. Haberde ayrıca, "Liseliler, Batı kültürünü şehirden köye taşımaya çalışıyor" ve "Anadolu’nun evlatlarının, inanç ve kültürümüzün mamulü olmayan bu tür fuzuli uğraşlardan fersah fersah uzak kalması gerekir." ifadeleri kullanıldı.